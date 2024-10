Conférence

Aussi précieuse et intimement imbriquée à toutes nos activités qu’elle soit, la source même de la vie, l’eau douce, semble avoir été si négligée que nous avons franchi la 6eme limite, qui regroupe les flux d’eau verte et l’eau bleue circulant sur la planète.

Qu’est-ce que cela signifie et en quoi est-ce important ? Quel pourrait être le rôle de l’entreprise pour refonder notre rapport à l’eau, et passer d’une logique de domination et de contrôle à une gestion décentrée, collective et démocratique de ce bien commun ?