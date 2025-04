Conférence

Dans un monde de plus en plus incertain et complexe, il est essentiel de connaître, de comprendre et d’analyser le contexte dans lequel on vit, d’anticiper les changements, les tendances émergentes, de détecter des opportunités mais aussi des menaces, tout en agissant sur son environnement à son avantage, pour réduire les risques et prendre les bonnes décisions.

Comprendre finement et globalement un monde de plus en plus fragmenté et prendre la bonne décision au bon moment dans un environnement évolutif sont des compétences de plus en plus recherchées. L’Intelligence Économique propose un ensemble de méthodes et de pratiques offensives et défensives visant à l’acquisition, l’analyse, l’exploitation, la diffusion et la protection de l’information fiable et à haute valeur ajoutée, utile à la prise de décision, à l’engagement et à la conduite de l’action. Elle articule trois grands types d’actions : anticiper, influencer et se protéger.