Conférence

La blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Elle repose sur une structure décentralisée où chaque participant du réseau détient une copie du registre global. Chaque bloc contient un ensemble de transactions validées, horodatées et reliées cryptographiquement au bloc précédent, garantissant ainsi l’intégrité et la traçabilité des données. C’est cette architecture qui permet à la blockchain d’assurer une confiance sans intermédiaire, une révolution dans le monde numérique.

Au cœur de cette technologie se trouvent les cryptomonnaies, des monnaies numériques basées sur des protocoles cryptographiques complexes. Le Bitcoin, apparu en 2009, est la première et la plus célèbre d’entre elles. Il a été conçu comme une alternative aux systèmes monétaires traditionnels, avec pour ambition de créer une monnaie indépendante des banques centrales. D’autres cryptomonnaies comme Ethereum, Solana ou Ripple ont depuis vu le jour, chacune avec des fonctionnalités spécifiques et des objectifs variés, allant des contrats intelligents à la finance décentralisée.

Les cryptomonnaies tirent leur valeur de la rareté numérique, de la confiance des utilisateurs et du consensus distribué. Contrairement aux devises classiques, elles ne sont pas imprimées par une autorité centrale mais « minées » par des ordinateurs qui résolvent des équations complexes, récompensant ainsi les mineurs pour leur participation au réseau. Cette création monétaire algorithmique est souvent limitée dans le temps, garantissant un contrôle de l’inflation et une prévisibilité rare dans les économies traditionnelles.