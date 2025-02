Conférence

Spécialiste de la blockchain, Mehdi Labbani dévoile comment cette technologie est entrain de redéfinir le rythme de la finance, et du commerce international. Son intervention offre un aperçu précieux sur la manière dont la blockchain modifie les schémas de la trade finance, propulsant ce secteur dans une nouvelle ère de rapidité et de transparence. Mehdi LABBANI, tombé dans la blockchain depuis 2013, il a été formateur et Mentor Chef de projet blockchain, il occupe actuellement le poste de Directeur général d'un cabinet de conseil B4B LABS pour la Blockchain d'entreprise, et accompagne les entrepreneurs dans différents projets de finance décentralisée, Blockchain & Web3. Pluridisciplinaire, de formation initiale ingénieur informatique réseaux, il a démarré sa carrière dans le conseil des systèmes et réseaux, et les moyens de paiements. Une expérience qu'il a enrichi avec d'autres Masters, dans les systèmes d'information, et Finance d'entreprise.