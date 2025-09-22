Article

Le leader mondial de la finance numérique TUX a annoncé aujourd’hui le lancement de la prévente mondiale de son jeton d’écosystème, TUXE, marquant une étape majeure vers la migration complète de son écosystème sur la blockchain et son ouverture aux utilisateurs du monde entier.

Les fonds levés lors de cette prévente serviront principalement à financer le déploiement et l’audit des contrats du mainnet, la création de liquidité et le market making initial, l’extension des infrastructures de sécurité ainsi que les initiatives de conformité internationale.

Lors de l’événement de lancement, un représentant de l’écosystème TUX a déclaré :

« TUXE n’est pas conçu pour la spéculation à court terme. Son objectif principal est de relier de manière fluide le système d’incitation intégré à l’application TUX avec un écosystème ouvert et vérifiable sur la blockchain. Cette prévente constitue une étape essentielle vers la réalisation de notre vision on-chain complète. Tous les jalons de développement et les calendriers seront rendus publics afin de garantir transparence et confiance. »

Utilité du jeton TUXE

En tant que jeton central de l’écosystème TUX, TUXE permettra une double circulation entre les cas d’usage intégrés à l’application et les scénarios on-chain à travers plusieurs écosystèmes blockchain. Cela renforcera à la fois son utilité financière et sa valeur d’application dans le monde réel.

Principaux détails de la prévente

La prévente se déroulera en plusieurs phases, chacune durant entre 48 et 120 heures. Le calendrier exact sera annoncé via l’application officielle TUX.

Réseau principal : BNB Smart Chain (BSC). Le déploiement multi-chaînes est à l’étude et fera l’objet d’annonces ultérieures.

Les fonds seront alloués à l’audit des contrats intelligents et au déploiement du mainnet, à la création des pools de liquidité, aux stratégies de market making, à l’amélioration des systèmes de sécurité et de gestion des risques, ainsi qu’à l’expansion de la conformité mondiale.

La participation sera disponible exclusivement via la plateforme officielle TUX. Les règles complètes et les exigences de KYC seront publiées avant le début de la prévente.

Engagement en matière de sécurité et de conformité

TUX a souligné que ses principes fondamentaux resteront la sécurité, la conformité et la transparence, tout en poursuivant l’intégration approfondie des technologies blockchain avec les services financiers numériques traditionnels. L’émission du jeton TUXE et la construction de son écosystème visent à créer une économie numérique plus ouverte, inclusive et durable.

À propos de TUX

TUX est une plateforme mondiale de finance numérique offrant des solutions sûres, innovantes et conviviales pour la gestion des actifs cryptographiques et les services financiers. En combinant l’efficacité de la finance centralisée (CeFi) avec la transparence des réseaux décentralisés (DeFi), TUX s’engage à favoriser l’adoption massive des actifs numériques et à promouvoir un écosystème gagnant-gagnant.

Contact presse :

Pour les demandes d’interviews ou d’informations complémentaires, veuillez contacter : www.tuxtop.com