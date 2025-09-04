Une proposition alléchante sur le papier cache souvent quelque chose, c’est ce qu’ont appris les 40 000 victimes de Charles Ponzi.
Dans cette conférence dédiée à la géographie du capital, David Harvey présentera les principaux éléments qu’il développe depuis plus...
Si le capitalisme et sa propension à croître à l’infini n’est pas compatible avec le respect des limites planétaires,...
Des impôts trop lourds qui épargneraient les plus riches d’entre nous, un système jugé injuste pour la plupart des...
L’uberisation du monde et la naissance de l’économie collaborative (Airbnb, blablacar…). Chance ou danger ? Eclipse du capitalisme ou...
La décroissance est une idée philosophique et politique qui propose avant tout d’en finir avec la société de consommation,...
La blockchain et les cryptomonnaies sont deux concepts intimement liés qui ont bouleversé le paysage technologique, économique et financier...
Résumé des points abordésUn secteur économique majeurL’écosystème viticole moderneUne chaîne de valeur interconnectéeDéfis et perspectives d’avenirConclusion Un secteur économique...
Et si ce que nous vivions n’était pas une crise, mais la fin d’une ère ? L’économiste Philippe Dessertine...
Ce quatrième volet décrypte la pensée de Karl Marx, depuis sa jeunesse d’étudiant romantique ami d’Engels jusqu’à son accession...
Les crypto-monnaies sont une nouvelle forme de monnaie qui n’est pas contrôlée par un gouvernement ou une banque centrale....
La demande en terres agricoles disponibles augmente sans cesse. Elle active un marché dont s’est emparé le monde de...
Donald Trump est accusé de « se tirer une balle dans le pied » en tentant d’imposer des droits...
Aujourd’hui, près de la moitié des stationnements dans les rues et des parkings, sans oublier les autoroutes, sont aux...
Ce cinquième volet revient sur l’affrontement entre l’économiste autrichien Friedrich Hayek et son confrère britannique John Maynard Keynes, qui...
Devant l’urgence climatique, la finance dite « verte » multiplie les placements éthiques, durables, écologiques et… souvent mystificateurs. Une enquête grinçante...
Y a-t-il vraiment trop d’impôts ? À quoi servent-ils ? En quoi sont-ils nécessaires dans une démocratie ? Voici...
En 2025, les cryptomonnaies ne se contentent plus de capter l’attention des investisseurs : elles s’imposent comme des leviers d’innovation,...
Parmi les actifs en bourse qui ne perdent pas de valeur, on retrouve les pièces d’or. En effet, ces...
L’automne dernier, des milliers de jeunes se pressaient au Hallenstadion de Zurich dans l’espoir de faire fortune dans les...
Les cryptomonnaies divisent les esprits : si les économistes mettent en garde contre les risques d’une bulle, les adeptes du...
