Ressources Dans la même catégorie

Conférence La géographie du capital Dans cette conférence dédiée à la géographie du capital, David Harvey présentera les principaux éléments qu’il développe depuis plus...

Conférence Penser le post-capitalisme Si le capitalisme et sa propension à croître à l’infini n’est pas compatible avec le respect des limites planétaires,...

Documentaire Impôts : les riches paient-ils assez pour les autres ? Des impôts trop lourds qui épargneraient les plus riches d’entre nous, un système jugé injuste pour la plupart des...

Conférence L’ubérisation du monde et la naissance de l’économie collaborative L’uberisation du monde et la naissance de l’économie collaborative (Airbnb, blablacar…). Chance ou danger ? Eclipse du capitalisme ou...

Podcast La philosophie de la décroissance La décroissance est une idée philosophique et politique qui propose avant tout d’en finir avec la société de consommation,...

Conférence Blockchain & cryptomonnaies La blockchain et les cryptomonnaies sont deux concepts intimement liés qui ont bouleversé le paysage technologique, économique et financier...

Article La filière viticole française : un écosystème en mutation Résumé des points abordésUn secteur économique majeurL’écosystème viticole moderneUne chaîne de valeur interconnectéeDéfis et perspectives d’avenirConclusion Un secteur économique...

Podcast Construire le siècle qui vient : un nouveau monde à inventer Et si ce que nous vivions n’était pas une crise, mais la fin d’une ère ? L’économiste Philippe Dessertine...

Documentaire Et si Marx avait raison ? | Capitalisme (4/6) Ce quatrième volet décrypte la pensée de Karl Marx, depuis sa jeunesse d’étudiant romantique ami d’Engels jusqu’à son accession...

Article Zoom sur 7 célèbres cryptomonnaies Les crypto-monnaies sont une nouvelle forme de monnaie qui n’est pas contrôlée par un gouvernement ou une banque centrale....

Documentaire A l’est, main basse sur les terres La demande en terres agricoles disponibles augmente sans cesse. Elle active un marché dont s’est emparé le monde de...

Documentaire Le grand profit – Autoroutes, parkings et stationnements Aujourd’hui, près de la moitié des stationnements dans les rues et des parkings, sans oublier les autoroutes, sont aux...

Documentaire Keynes/Hayek, un combat truqué ? | Capitalisme (5/6) Ce cinquième volet revient sur l’affrontement entre l’économiste autrichien Friedrich Hayek et son confrère britannique John Maynard Keynes, qui...

Documentaire Finance verte : le mirage des placements durables Devant l’urgence climatique, la finance dite « verte » multiplie les placements éthiques, durables, écologiques et… souvent mystificateurs. Une enquête grinçante...

Documentaire Impôts, la fin de la démocratie ? Y a-t-il vraiment trop d’impôts ? À quoi servent-ils ? En quoi sont-ils nécessaires dans une démocratie ? Voici...

Article Cryptomonnaies : ce que révèle vraiment leur ascension en 2025 En 2025, les cryptomonnaies ne se contentent plus de capter l’attention des investisseurs : elles s’imposent comme des leviers d’innovation,...

Documentaire Comment procéder pour trouver de bonnes pièces d’or d’investissement ? Parmi les actifs en bourse qui ne perdent pas de valeur, on retrouve les pièces d’or. En effet, ces...

Documentaire Une académie de formation aux cryptos accusée de dérive sectaire L’automne dernier, des milliers de jeunes se pressaient au Hallenstadion de Zurich dans l’espoir de faire fortune dans les...