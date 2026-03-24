Le Produit Intérieur Brut, plus connu sous l’acronyme PIB, est le terme qui revient le plus souvent dans l’actualité...
C’est l’épée de Damoclès qui pèse sur tous les pays : la dette. Elle atteint des niveaux astronomiques. En...
Les grands voyageurs en sont conscients : changer de devises implique un taux de change. Ce taux, sujet à...
Vous entendrez souvent parler de « trou » dans les finances de l’État au détour d’un journal télévisé. C’est...
Sur un rythme enlevé et dans une démarche didactique, mêlant analyses, témoignages d’experts et graphiques, le documentaire 3 000...
L’inflation est un terme qui sature l’espace médiatique et les discussions économiques, mais sa définition exacte reste parfois floue...
Nottingham, Angleterre – Strath-well.com une société de services financiers qui propose des solutions numériques conçues pour aider les particuliers...
L’or, depuis des siècles, est un pilier des marchés financiers, prisé pour sa rareté et son attrait intemporel. Ce...
Tout Compte Fait, présenté par Julian Bugier tous les samedis à 14h40, décode les rouages de la révolution de...
Le troisième volet se penche sur les théories de David Ricardo et Thomas Malthus, considérés comme des acteurs fondamentaux...
Du Japon aux États-Unis, ce documentaire captivant montre comment le temps, devenu une marchandise, nous échappe de plus en...
Les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires ces derniers temps, avec davantage d’utilisateurs qui s’inscrivent et de...
\r\nC’est la crise, et elle prend ici tout son sens. En Grèce comme dans le reste de l’Europe, l’avenir...
« Taxer les riches », un slogan qui s’est invité dans les manifestations en France, comme une solution à la crise...
Aussi précieuse et intimement imbriquée à toutes nos activités qu’elle soit, la source même de la vie, l’eau douce,...
Alors que le monde de la finance reste pour la plupart d’entre nous un univers parallèle opaque, décryptage d’un grand casino...
Les banques jouent un rôle central et structurant dans le fonctionnement de l’économie moderne. Leur influence dépasse largement la...
À un moment donné, le vivant cesse de grandir. Un trait commun aux êtres humains, aux animaux et aux...
Guide du débutant pour les opérations de change Le marché des changes, également appelé marché forex, est le marché...
Avez-vous eu du mal à comprendre le Bitcoin et la technologie blockchain et leur impact sur les développements mondiaux...
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