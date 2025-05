Documentaire

On associe souvent une croissance dynamique au moral et au bien-être des individus. Mais que mesurent vraiment les indicateurs économiques et peuvent-ils appréhender quelque chose d’aussi complexe que le bonheur ? PIB, IDH, IDHI, Indice de bonheur… dans cet épisode de Data Science, on décortique ces indices tant appréciés des économistes. Documentaire de Pascal Goblot disponible jusqu’au 15/06/2026.