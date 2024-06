Conférence

Monnaies cryptographiques, Bitcoin, Ethereum, blockchains publiques et privées, minage, smart-contract, ICO, etc. Les événements se succèdent à grande vitesse sur ces sujets liés les uns aux autres mais dont il est assez difficile de suivre tous les développements et toutes les péripéties.

Le but de la présentation sera à la fois de rappeler et d’expliquer les concepts fondamentaux de ces domaines et technologies, et de faire la liste des points principaux qu’il faut avoir en tête pour suivre l’actualité de ces innovations.

Par Jean-Paul Delahaye.