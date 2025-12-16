Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Attention aux promesses non tenues des cryptomonnaies Peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux des publicités qui vous font miroiter la fortune en quelques clics...

Documentaire Retour sur la crise des subprimes Septembre. Un mois maudit pour les Etats-Unis. Sept ans après les attentats qui ont soufflé les tours du World...

Documentaire Les théoriciens de l’économie – Marx Karl Marx est l’une des figures les plus influentes dans l’histoire de la pensée économique et sociologique. Né en...

Documentaire Les théoriciens de l’économie – Keynes John Maynard Keynes est l’une des figures les plus influentes dans l’histoire de la pensée économique. Né en 1883...

Documentaire Les théoriciens de l’économie – Hayek Friedrich August von Hayek (1899-1992) est un économiste et philosophe autrichien qui a eu une influence profonde sur la...

Conférence Trade Finance et blockchain : l’alliance attendue Spécialiste de la blockchain, Mehdi Labbani dévoile comment cette technologie est entrain de redéfinir le rythme de la finance,...

Article 4 infos insolites sur le trading L’univers de la finance est souvent perçu comme un sanctuaire de rationalité mathématique, où des modèles complexes et des...

Podcast Les grands armateurs mondiaux, ces géants du capitalisme de demain Depuis la fin du XIXᵉ siècle, les géants du transport maritime ont développé une concentration horizontale et verticale qui...

Article Les stratégies indispensables pour réussir votre premier challenge prop firm Participer à un challenge dans une prop firm est une étape déterminante pour les traders souhaitant accéder à des...

Article Le rôle de la blockchain dans l’amélioration de la transparence économique La technologie blockchain a révolutionné de nombreux secteurs, en particulier celui de la finance. Au cœur de cette révolution...

Documentaire I.S.F, une invention si francaise De 1981 à nos jours, histoire d’un impôt explosif avec l’éclairage de ceux qui l’ont défendu, combattu, amendé ou...

Article Comment fonctionnent ces différentes entreprises ? Dans l’économie moderne, les entreprises sont très diversifiées dans leur fonctionnement, selon leur secteur d’activité, leur modèle économique et...

Conférence Dubaï dingue de la mondialisation néo libérale Dubaï est souvent perçu comme l’incarnation ultime de la mondialisation néo-libérale, un laboratoire où les principes du capitalisme globalisé...

Documentaire Les documentaires sur le monde du trading et de la finance Le milieu de la bourse peut paraître opaque et compliqué. Beaucoup aimeraient et voudraient s’y lancer, mais la réputation...

Documentaire Social business Le Social Business est conçu et fonctionne comme une entreprise classique. Mais le principe de maximisation du profit est...

Article L’importance de l’éducation financière pour les jeunes L’éducation financière est une compétence essentielle qui est souvent négligée dans les programmes scolaires traditionnels. Pourtant, comprendre les principes...

Documentaire Karl Marx et sa vision de la crise Grand économiste, philosophe et sociologue, il est surement l’un des plus grands théoriciens du capitalisme contrairement à ce que...