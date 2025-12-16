Olivier Behra est indéniablement un pionnier du développement durable, amoureux de la nature et des hommes. Pour lui, point de progrès sans partage, point de réussite sans transmission.
Peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux des publicités qui vous font miroiter la fortune en quelques clics...
Septembre. Un mois maudit pour les Etats-Unis. Sept ans après les attentats qui ont soufflé les tours du World...
Karl Marx est l’une des figures les plus influentes dans l’histoire de la pensée économique et sociologique. Né en...
John Maynard Keynes est l’une des figures les plus influentes dans l’histoire de la pensée économique. Né en 1883...
Friedrich August von Hayek (1899-1992) est un économiste et philosophe autrichien qui a eu une influence profonde sur la...
Spécialiste de la blockchain, Mehdi Labbani dévoile comment cette technologie est entrain de redéfinir le rythme de la finance,...
L’univers de la finance est souvent perçu comme un sanctuaire de rationalité mathématique, où des modèles complexes et des...
Depuis la fin du XIXᵉ siècle, les géants du transport maritime ont développé une concentration horizontale et verticale qui...
Participer à un challenge dans une prop firm est une étape déterminante pour les traders souhaitant accéder à des...
Une captivante enquête politico-financière aux accents de polar sur l’histoire et l’économie de la dette, qui confronte les points...
La technologie blockchain a révolutionné de nombreux secteurs, en particulier celui de la finance. Au cœur de cette révolution...
De 1981 à nos jours, histoire d’un impôt explosif avec l’éclairage de ceux qui l’ont défendu, combattu, amendé ou...
Dans l’économie moderne, les entreprises sont très diversifiées dans leur fonctionnement, selon leur secteur d’activité, leur modèle économique et...
Dubaï est souvent perçu comme l’incarnation ultime de la mondialisation néo-libérale, un laboratoire où les principes du capitalisme globalisé...
Le milieu de la bourse peut paraître opaque et compliqué. Beaucoup aimeraient et voudraient s’y lancer, mais la réputation...
Le Social Business est conçu et fonctionne comme une entreprise classique. Mais le principe de maximisation du profit est...
L’éducation financière est une compétence essentielle qui est souvent négligée dans les programmes scolaires traditionnels. Pourtant, comprendre les principes...
Grand économiste, philosophe et sociologue, il est surement l’un des plus grands théoriciens du capitalisme contrairement à ce que...
Depuis quelques mois, la crise frappe violemment l’économie française. L’immobilier, le secteur bancaire, mais aussi la sidérurgie et l’automobile...
La bioéconomie prétend résoudre les plus grands problèmes de notre époque : le changement climatique, l’extinction de certaines espèces,...
