Podcast Ralentir ou périr ? Dans cet épisode, nous allons essayer de nous focaliser sur deux crises actuelles, la crise sociétale et la crise...

Article Le vrai argument pour les revenus fixes en 2025: stabilité, liquidité et revenus combinés Dans un monde obsédé par les actions technologiques, les cryptomonnaies et les trades à court terme, les revenus fixes...

Conférence Le rôle des banques dans l’économie Les banques jouent un rôle central et structurant dans le fonctionnement de l’économie moderne. Leur influence dépasse largement la...

Podcast Pourquoi la dette publique est historique… mais pas inédite On nous dit que la dette publique française est à un niveau jamais vu. Mais l’histoire nous prouve que...

Conférence L’économie circulaire – Vers une société vraiment durable ? La transition vers une économie circulaire est un souhait formulé depuis les années 1960, mais ce concept s’est depuis souvent réduit au...

Podcast Les raisons de l’explosion de la dette publique Avec un déficit de près de 6 % du PIB, nos finances publiques inquiètent. Certains pointent du doigt un...

Conférence La géographie du capital Dans cette conférence dédiée à la géographie du capital, David Harvey présentera les principaux éléments qu’il développe depuis plus...

Documentaire Qu’est-ce que la fraude à la Ponzi, aussi appelée vente pyramidale ? Une proposition alléchante sur le papier cache souvent quelque chose, c’est ce qu’ont appris les 40 000 victimes de...

Documentaire Le secret des banquiers suisses Il y a quelques années des employés de banques suisses ont commis le pire crime possible dans ce milieu:...

Documentaire Les secrets de l’agneau pascal Gigots de pré-salé, carrés, côtelettes : l’agneau pascal est à l’honneur dans les boucheries et les supermarchés. A l’occasion...

Documentaire Crise économique : comment en est-on arrivé là ? C’est l’épée de Damoclès qui pèse sur tous les pays : la dette. Elle atteint des niveaux astronomiques. En...

Conférence Le rôle des banques dans l’économie Les banques ont rôle central à jouer dans notre société. Malheureusement, sous l’effet des politiques de libéralisation qui ont...

Documentaire Bye bye l’euro (2-2) Un scénario dans lequel la France sortirait de la zone euro est-il possible ? Est-il souhaitable ? Que se...

Documentaire Les cryptomonnaies sont-elles le futur ? Les cryptomonnaies divisent les esprits : si les économistes mettent en garde contre les risques d’une bulle, les adeptes du...

Documentaire Millionnaires du bitcoin Les cryptomonnaies telles que le bitcoin, au cours volatil et imprévisible, fascinent et inquiètent à la fois. Enquête sur...

Documentaire Morts à crédits (2/2) Dans une société d’abondance où la tentation et la frustration sont omniprésentes, les techniques sont toujours plus subtiles pour...

Documentaire Les patrons mettent-ils trop la pression ? Pour augmenter leur chiffre d’affaire, les entreprises utilisent de nouvelles méthodes d’encadrement et de management. Pour les salariés, qu’ils...

Documentaire Planète finance Décryptage du monde de la finance, ce grand casino virtuel qui influence profondément notre existence. Ce volet s’intéresse à...