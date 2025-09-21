François Gemenne, professeur à HEC Paris et auteur principal du 6ème rapport du GIEC, partage avec les étudiants de la Grande école – Master in Management les clés pour réinventer l’économie face aux défis planétaires du changement climatique, de la perte de biodiversité et des migrations. Comment les entreprises peuvent-elles transformer leurs modèles pour devenir plus durables et résilientes ? Quel rôle les futurs leaders, étudiants d’aujourd’hui, peuvent-ils jouer dans cette transition nécessaire ?