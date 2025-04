Conférence

L’économie, et les sciences humaines et sociales plus généralement, doivent être au service du bien commun. Mais comment définit-on le bien commun ? Quelles sont les forces et les limites de la recherche pour contribuer à la décision publique ? Ces thèmes seront abordés d’abord à travers des réflexions générales, puis des exemples concrets de propositions de politique économique. Dépassant le cadre des sciences humaines et sociales, seront ensuite abordés le rôle des biais cognitifs et de la pensée à somme nulle dans les perceptions des citoyens, la fonction des narratifs, et la remise en cause de l’expertise. Enfin sera présentée une vision économique des menaces planant sur notre vie privée et notre société à l’ère numérique.