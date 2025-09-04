Ressources Dans la même catégorie

Conférence La géographie du capital Dans cette conférence dédiée à la géographie du capital, David Harvey présentera les principaux éléments qu’il développe depuis plus...

Documentaire Qu’est-ce que la fraude à la Ponzi, aussi appelée vente pyramidale ? Une proposition alléchante sur le papier cache souvent quelque chose, c’est ce qu’ont appris les 40 000 victimes de...

Conférence Penser le post-capitalisme Si le capitalisme et sa propension à croître à l’infini n’est pas compatible avec le respect des limites planétaires,...

Documentaire Impôts : les riches paient-ils assez pour les autres ? Des impôts trop lourds qui épargneraient les plus riches d’entre nous, un système jugé injuste pour la plupart des...

Conférence L’ubérisation du monde et la naissance de l’économie collaborative L’uberisation du monde et la naissance de l’économie collaborative (Airbnb, blablacar…). Chance ou danger ? Eclipse du capitalisme ou...

Podcast La philosophie de la décroissance La décroissance est une idée philosophique et politique qui propose avant tout d’en finir avec la société de consommation,...

Conférence Blockchain & cryptomonnaies La blockchain et les cryptomonnaies sont deux concepts intimement liés qui ont bouleversé le paysage technologique, économique et financier...

Article La filière viticole française : un écosystème en mutation Résumé des points abordésUn secteur économique majeurL’écosystème viticole moderneUne chaîne de valeur interconnectéeDéfis et perspectives d’avenirConclusion Un secteur économique...

Article La loi de Pareto : un principe économique aux multiples applications La loi de Pareto, communément appelée principe du 80/20, est une théorie économique qui a trouvé de nombreuses applications...

Documentaire La crise des subprimes, une faillite européenne En 2007, la bulle spéculative de l’immobilier américain explose. L’Union européenne, elle, n’a jamais paru aussi solide, profitant d’une croissance...

Documentaire COVID-19, l’économie de la mer n’est pas épargnée Avec la pandémie du Covid-19, c’est toute une économie qui s’est quasiment mise à l’arrêt. Cela concerne aussi l’économie...

Documentaire Les cryptomonnaies Les cryptomonnaies sont un moyen d’échanger des valeurs et des titres en toute confiance de particulier à particulier. Les...

Article Comment identifier une arnaque au Bitcoin ? Avec la nature florissante des marchés cryptographiques, il y a de fortes chances d’atterrir dans des affaires louches qui...

Documentaire Quels sont les différents types de TVA ? Des différents types d’impôts qui existent, la Taxe sur Valeur Ajoutée est un rapport qui suscite plusieurs incompréhensions, surtout...

Documentaire La bourse – Le casino des petits porteurs Les petits porteurs sont les témoins privilégiés de la crise boursière actuelle et du scandale des » subprimes « ....

Documentaire Attention aux promesses non tenues des cryptomonnaies Peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux des publicités qui vous font miroiter la fortune en quelques clics...

Article C’est quoi au juste, l’inflation ? L’inflation est un phénomène économique qui se produit lorsque les prix des biens et services augmentent à un rythme...

Podcast L’écosocialisme : une alternative au capitalisme L’écosocialisme, défendu par le philosophe Michaël Löwy, propose une rupture totale avec le capitalisme productiviste pour répondre à l’urgence...