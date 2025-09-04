Dans cette conférence dédiée à la géographie du capital, David Harvey présentera les principaux éléments qu’il développe depuis plus...
Une proposition alléchante sur le papier cache souvent quelque chose, c’est ce qu’ont appris les 40 000 victimes de...
Si le capitalisme et sa propension à croître à l’infini n’est pas compatible avec le respect des limites planétaires,...
Des impôts trop lourds qui épargneraient les plus riches d’entre nous, un système jugé injuste pour la plupart des...
L’uberisation du monde et la naissance de l’économie collaborative (Airbnb, blablacar…). Chance ou danger ? Eclipse du capitalisme ou...
La décroissance est une idée philosophique et politique qui propose avant tout d’en finir avec la société de consommation,...
La blockchain et les cryptomonnaies sont deux concepts intimement liés qui ont bouleversé le paysage technologique, économique et financier...
Résumé des points abordésUn secteur économique majeurL’écosystème viticole moderneUne chaîne de valeur interconnectéeDéfis et perspectives d’avenirConclusion Un secteur économique...
La loi de Pareto, communément appelée principe du 80/20, est une théorie économique qui a trouvé de nombreuses applications...
En 2007, la bulle spéculative de l’immobilier américain explose. L’Union européenne, elle, n’a jamais paru aussi solide, profitant d’une croissance...
Avec la pandémie du Covid-19, c’est toute une économie qui s’est quasiment mise à l’arrêt. Cela concerne aussi l’économie...
Les cryptomonnaies sont un moyen d’échanger des valeurs et des titres en toute confiance de particulier à particulier. Les...
Tout commence au nord, au Danemark, à Christiana, petite ville alternative au cœur de Copenhague, où vivent des personnalités...
Avec la nature florissante des marchés cryptographiques, il y a de fortes chances d’atterrir dans des affaires louches qui...
Des différents types d’impôts qui existent, la Taxe sur Valeur Ajoutée est un rapport qui suscite plusieurs incompréhensions, surtout...
Les petits porteurs sont les témoins privilégiés de la crise boursière actuelle et du scandale des » subprimes « ....
Peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux des publicités qui vous font miroiter la fortune en quelques clics...
L’inflation est un phénomène économique qui se produit lorsque les prix des biens et services augmentent à un rythme...
L’écosocialisme, défendu par le philosophe Michaël Löwy, propose une rupture totale avec le capitalisme productiviste pour répondre à l’urgence...
L’argent est devenu la valeur centrale de nos sociétés. Comme une drogue, les individus, toujours à sa recherche, craignent...
