Article

La nouvelle plateforme de trading intelligent émergente à l’échelle mondiale, TUX, a officiellement annoncé ses plans de développement pour les trimestres Q3 et Q4, et a révélé que son token clé, TUXE, sera bientôt mis en ligne. Le processus de libération linéaire du token TUXE devrait s’étendre de août 2025 à mai 2026. Cette annonce marque une nouvelle étape importante pour TUX dans son expansion mondiale et son innovation en matière de technologie financière.

Selon les données officielles de TUX, à la date de juillet 2025, la plateforme a intégré divers actifs, y compris des actifs numériques, des tokens, des devises étrangères et des obligations. Grâce à son moteur de trading algorithmique propriétaire et son système mondial de capture des écarts de prix, le volume de transactions quotidien de TUX a franchi les 300 millions de dollars, avec près de 3 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde entier. L’écosystème est désormais dans une phase de maturation stable.

Lors de la conférence de presse, le géant du trading intelligent TUX a révélé en exclusivité au Wall Street Journal, à Bloomberg et à d’autres médias majeurs, le livre blanc stratégique du token TUXE. Ce plan vise à restructurer l’infrastructure financière transnationale. Le directeur stratégique de TUX a déclaré lors de l’événement : « Nous sommes à l’avant-garde de la révolution mondiale de la finance intelligente. Le lancement du token TUXE est non seulement un élément essentiel du cercle fermé de notre écosystème, mais il deviendra également un moteur clé pour l’engagement des utilisateurs et des mécanismes incitatifs. »

Démarrage du moteur économique du token TUXE

1 milliard de tokens TUXE entreront dans la phase de libération de valeur

En tant que carburant central de l’écosystème, le token TUXE a déjà été déployé sur la blockchain et sera libéré de manière linéaire en plusieurs phases entre août 2025 et mai 2026. Le nombre total de tokens TUXE est de 1 milliard, répartis sur plusieurs scénarios écologiques, notamment la gouvernance de la plateforme, les incitations à la transaction, les récompenses Staking, les votes de nœuds et les échanges NFT.

Afin de garantir une liquidité et une confiance durables sur le marché, la plateforme met en place un mécanisme de libération linéaire afin de limiter les risques de volatilité à court terme.

Explosion de la liquidité : de nouvelles opportunités pour les utilisateurs

Les données internes montrent que 100 000 utilisateurs ont déjà pré-réservé des tokens, et les premiers participants, grâce aux échanges inter-marchés de devises/cryptomonnaies, ont obtenu un rendement annuel moyen de 34 %, bien au-delà des rendements des courtiers traditionnels.

Quatre piliers stratégiques : viser le marché mondial

La stratégie de mondialisation de TUX repose sur les quatre piliers suivants :

Marchés régionaux : TUX se concentrera sur l’Amérique du Nord, l’Europe et la région Asie-Pacifique en déployant des pools d’incitations personnalisés, visant une augmentation de 300 % de la participation des utilisateurs d’ici le quatrième trimestre.

Implantation de centres de marque : La plateforme prévoit d’établir des centres physiques à New York, Singapour, Londres et Paris, avec l’objectif de couvrir 20 centres financiers mondiaux d’ici 2026, renforçant ainsi son influence de marque.

Réseau de services : TUX lancera des canaux de conformité localisés dans 40 pays, tout en déployant un service client AI multilingue afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Le temps d’intégration des utilisateurs sera réduit à 3 minutes.

Double moteur capitalistique : TUX entamera une levée de fonds stratégique et poursuivra son processus d’enregistrement auprès de la SEC, avec un objectif de cotation au troisième trimestre 2026, propulsant davantage le développement de la plateforme.

Partenariats stratégiques et plan IPO

TUX a déjà formé des partenariats avec des prestataires de sécurité et de conformité blockchain, tels que Fireblocks, Chainalysis et Ledger Enterprise, afin de garantir la sécurité des fonds et des données. La plateforme a également rejoint l’Alliance mondiale pour le développement de la fintech (GFDA), visant à promouvoir la construction d’une infrastructure de finance intelligente.

Au début de 2026, TUX lancera le processus de préparation à l’IPO, renforçant ainsi la transparence de la gouvernance et la confiance des investisseurs.

Investisseurs et partenaires stratégiques

TUX a terminé trois tours de financement stratégique, soutenus par des institutions renommées :

Dragonfly Capital

Animoca Brands

HashKey Capital

LD Capital

Plusieurs bureaux familiaux du domaine des cryptomonnaies en Asie et au Moyen-Orient

Barrière technologique et leadership du marché

TUX a réalisé des arbitrages inter-marchés en millisecondes entre cryptomonnaies, devises et tokens, avec une efficacité de capture des opportunités d’arbitrage améliorée de 17 fois par rapport à ses concurrents (latence mesurée inférieure à 8 ms).

La société prévoit également de lancer un stablecoin, le TUX-Dollar (TUSD), indexé sur le dollar américain et l’euro, afin de fournir un canal de paiement stable pour l’écosystème. Le TUSD travaillera en synergie avec le TUXE, pour des cas d’utilisation tels que les règlements sur blockchain, les paiements transfrontaliers et les garanties de contrats intelligents, élargissant ainsi les frontières de l’écosystème TUX.

Accélération du processus d’introduction en bourse (IPO)

D’après les documents déposés auprès de la SEC, TUX a mandaté Morgan Stanley pour le conseil en IPO et prévoit que le financement pré-IPO sera concentré sur les collaborations avec les banques centrales des marchés émergents.

De plus, TUX envisage l’émission future de stablecoins (TUX-Dollar, TUSD) pour travailler en synergie avec le TUXE dans des applications telles que les règlements sur blockchain, les paiements transfrontaliers et les garanties de contrats intelligents.

Fenêtre d’accès à l’écosystème

Les premières interactions sur la blockchain du TUXE seront ouvertes aux utilisateurs détenteurs de tokens le 21 août 2025, avec la fonctionnalité de staking activée simultanément.

« Ce n’est pas un autre token TUXELIUM — nous construisons un tunnel intercontinental reliant le monde financier traditionnel et le monde des cryptomonnaies. »

— PDG de TUX, lors de la déclaration au Mathias Anderson Developer Conference

TUX Digital Frontier Technologies

[email protected]

@Anderson_01225 (Telegram)