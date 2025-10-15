Podcast

La question de la dette française est plus complexe qu’il n’y paraît.L’économiste Julia Cagé et le directeur de Bpifrance Nicolas Dufourcq débattent de la dette publique en France, notamment de la part liée aux prestations sociales.

Pour le directeur de Bpifrance Nicolas Dufourcq, la dette est un problème structurel lié au vieillissement de la population, tandis que l’économiste Julia Cagé rappelle que l’histoire de la dette en France remonte bien plus loin, notamment avec la Révolution française.

Alors, doit-on réformer l’État providence, augmenter les recettes ou privatiser certains secteurs ?