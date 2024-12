Documentaire

Thibaut Guiluy diplômé de l’ESCP dirige le Groupe ARES et oeuvre depuis plus de 20 ans pour la réinsertion économique et sociale de personnes en état d’exclusion. Un modèle qui a largement fait ses preuves. Xavier Corval diplômé de Sciences-Po a créé voici quelques mois la start-up Eqosphère, une plateforme collaborative anti-gaspillage, permettant de simplifier et d’optimiser la revalorisation de tous les produits alimentaires ou non, dits en fin de vie. Un modèle en promesses, un essai en passe d’être transformé… Au-delà de l’originalité et de la pertinence des solutions et des modèles économiques présentés, ce documentaire souligne le choix courageux opéré par ces jeunes et brillants entrepreneurs de mettre en accord éthique personnelle et désir d’œuvrer au service de l’Economie Sociale. Documentaire réalisé par Véronique Bréchot & Marc Jeanson, co-production DCX/Kto avec le soutien du Centre National du Cinéma Français.