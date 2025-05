Documentaire

Face à la crise, nombreux sont ceux qui s’engouffrent dans la brèche, et vous proposent, à grands coups de bannières publicitaires, vidéos sur Tiktok et stories sur Instagram, « des bons plans », de « l’argent facile gagné avec son téléphone » et des « revenus passifs ». Autant de mots-clés pour vous délester de vos économies. Le problème ? Ces plateformes vous promettent monts et merveilles mais devenir trader ne s’improvise pas. Le savoir-faire s’acquière grâce à une, nécessaire pour appréhender les rouages du métier et être certain d’être rodé à ce monde qui, certes fait rêver, mais qui peut aussi briser ceux qui ne sont pas armés pour y être confrontés.