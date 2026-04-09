Documentaire

Décryptage du monde de la finance, ce grand casino virtuel qui influence profondément notre existence. Ce volet s’intéresse à ceux qui, sur les marchés financiers, naviguent à contre-courant, pariant sur la baisse du cours d’une entreprise qu’ils devinent surévaluée. Ces « vendeurs à découvert » gagnent ainsi là où les autres perdent.

Ils cèdent des titres “empruntés” en ayant spéculé sur leur chute, avant de réaliser une plus-value en les rachetant par la suite. Cet épisode présente le cas de trois sociétés – la compagnie flamande de reconnaissance vocale Lernout & Hauspie, le prestataire de services financiers allemand Wirecard et la chaîne américaine de jeux informatiques Gamestop – classées il y a peu au rang de « licornes », ces entreprises dont la valorisation boursière atteint ou dépasse le milliard. La chute brutale de leurs actions a entraîné de lourdes pertes pour leurs investisseurs. Qui sont les vendeurs à découvert qui en ont profité ? Leur pratique est-elle éthique ?

Rouages et paradoxes

Nébuleuse opaque de chiffres pour la plupart d’entre nous, le monde de la finance, en croissance constante, fait parler de lui lorsque les marchés connaissent des crises ou des crashs. Pourtant, cette « planète » inconnue, dominée par le désir et la peur, mérite toute notre attention. Que révèlent les fluctuations des cours du pétrole et des autres matières premières ? Pourquoi peut-on faire fortune en pariant sur la faillite d’une entreprise ? Que recouvrent les « obligations catastrophes », ces investissements risqués amenés à prendre de l’ampleur avec le changement climatique ? Nourrie de témoignages de traders et d’éclairages d’experts internationaux, cette ambitieuse série en six épisodes décrypte avec pédagogie les rouages et les paradoxes d’un grand casino virtuel où le cynisme est roi, et qui influence profondément notre existence.

Série documentaire (Pays-Bas, 2022, 53mn)