Annie vient de se séparer de son mari, elle a besoin d’argent pour meubler son nouveau studio. Alain est dans une situation financière désespérée quelques euros lui permettront de manger pour les jours à venir. Cette vieille dame veut aider ses enfants. Vincent lui lance une entreprise et ne fait plus confiance aux banques, trop exigeantes pour accorder un crédit. Tous se tournent donc vers le Crédit municipal de Bordeaux, le fameux Mont de Piété. En échange de bijoux, de tableaux, d’or et même désormais de bouteilles de vin cet organisme public leur prête de l’argent. Ils pourront récupérer leur bien en remboursant le prêt et en payant un petit intérêt. Si le prêt sur gage est une pratique ancienne, il connait un grand renouveau avec la crise, celui de Bordeaux accueille plus de 3.000 nouveaux « clients » chaque année. Plongée dans les coulisses d’une institution unique, reflet d’une époque et de ses difficultés.