Une source qui rapporte un milliard d’euros par an
Caviar chinois, foie gras à prix cassé, bagues diamant à -40 %… ce reportage suit les nouveaux marchands du...
Alors que le déficit public de la France s’élève à 90 milliards d’euros, la fraude aux allocations et l’évasion...
Le prêt personnel représente une solution de financement particulièrement souple, conçue pour répondre à des besoins de trésorerie immédiats...
Si cet homme sonne à votre porte, c’est peut être pour vous annoncer que vous êtes riche. François est...
Depuis le début de la crise, les guichets de prêt sur gage ne désemplissent pas, 700 personnes par jour...
Le business bien juteux de la rentrée scolaire
Les enseignants de Polynésie française touchent le pactole.
En quelques années, les requins sont devenus les stars des aquariums. Désormais, impossible d’imaginer un de ces lieux de...
Avec ses paysages à couper le souffle sur le massif du Mont Blanc, sa quinzaine de restaurants étoilés, ses...
Avant de lancer un médicament sur le marché, les laboratoires pharmaceutiques doivent le tester sur des cobayes humains, afin...
Le poids des réseaux sociaux dans l’écosystème du digital est plus qu’impressionnant. Certains comme Facebook ont atteint plusieurs milliards...
Ce documentaire fait voler en éclats tout ce que l’on croît savoir sur la French Connection et nous fait...
Ils sont mal payés mais bénéficient de nombreux privilèges et leur nombre de journées d’absences atteint des sommets. Un...
Explorez le business florissant des « 5 fruits et légumes par jour » que recommande le Programme National Nutrition...
En France, des fabricants se lancent dans le business de parasol made in France, en proposant de la haute...
L’argent est une question sensible quand elle touche aux syndicats. Gestion dispendieuse ou opaque, manque de contrôles, financements complexes,...
Pour trouver le micro prêt le plus avantageux grâce à un comparateur, il est essentiel de suivre une méthode...
Au sommaire : «Acheter un bateau à plusieurs : rêve ou galère ?». 9 millions de Français pratiquent la...
Avoir des dents d’un blanc éclatant, un sourire de star, c’est une promesse qui marche très fort en ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site