Conférence

Alors que les premières approches féministes dans le domaine de l’archéologie – phénomène essentiellement anglo-américain et scandinave à ses débuts – ont été publiées voilà maintenant une cinquante d’années, il est indubitable que l’archéologie du genre a mis beaucoup plus de temps pour s’implanter en France. Depuis une décennie, on assiste toutefois à l’éclosion de ce champ de recherche dans le monde francophone. Mais qu’est-ce que l’archéologie du genre ?

Loin de s’intéresser uniquement aux femmes et à leur place dans les sociétés anciennes, l’archéologie du genre ambitionne de reconstruire les rapports sociaux de sexe dans les sociétés anciennes sur base de la culture matérielle. Cette conférence présente la genèse et les objets d’étude de l’archéologie du genre tout en abordant des exemples concrets qui permettent d’éclairer les apports de cette approche, principalement au travers de l’analyse de contextes funéraires et d’exemples tirés de l’iconographie de l’Athènes archaïque et classique