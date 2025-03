Podcast

Même si nous possédons peu de sources sur la mort antique en dehors de celle des élites, l’historien peut retracer l’organisation des funérailles des Romains. Comment voyaient-ils la mort ? Croyaient-ils en l’au-delà ou en l’immortalité de l’âme ? Quel était le rituel des funérailles et comment la famille célébrait-elle le défunt ? Entre inhumation et incinération, existait-il des modes funéraires ? Dans ce troisième volet, John Scheid clôture la série consacrée à la piété quotidienne des Romains.

L’invité : Ancien directeur d’études à l’École pratique des hautes études et professeur émérite au Collège de France, John Scheid est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages de référence dont La religion des Romains ou encore Les dieux, l’État et l’individu et La tortue et la lyre. Il vient de publier aux Editions du Cerf Les Romains et leurs religions : la piété au quotidien (329 pages, 24 €).

