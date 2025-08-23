De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant par l’Europe de l’Ouest, certains d’entre eux sont encore debout aujourd’hui.
Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...
La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.
Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
En 331 avant notre ère, durant ses conquêtes, Alexandre le Grand fonde en Egypte une ville qui porte son...
La civilisation égyptienne antique, célèbre pour ses pyramides, ses pharaons, ses momies et ses tombeaux, a prospéré pendant des...
Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...
Les Grecs anciens ont construit les premiers théâtres, créé les premiers grands événements sportifs et bâti des temples spectaculaires....
Pétra et Hégra sont deux anciennes cités nabatéennes construites il y a plus de 2000 ans directement dans la...
De Rome, nous pensions tout savoir. Pourtant, la ville qui domina la Méditerranée reste la victime de nombreux clichés....
Sur les traces de la millénaire « route maritime de la soie », reliant l’Arabie à la Chine. Dans cette...
Les premiers explorateurs de la fin du XIXe siècle ont attribué les ruines monumentales de Great Zimbabwe aux Phéniciens,...
\r\nBien que fils et fille de Zeus, Apollon et sa sœur jumelle Artémis sont nés sous la menace de...
Les soldats de terre cuite de Xi’an, en Chine, révèlent encore de nouvelles informations aux archéologues et scientifiques. Qin...
Il y a 2000 ans, les Nubiens dominaient l’actuel Soudan. Leur civilisation, sophistiquée et puissante, a même cpendant plusieurs...
Karnak et Louxor, l’atteinte de perfection : la majesté des temples impressionne Homère, qui baptise Thèbes : « La ville...
Au Liban, les ruines des temples d’Héliopolis-Baalbek rappellent l’identité phénicienne de la région et les multiples influences des conquérants...
Le troc a permis à l’être humain de progressivement mettre de côté ses instincts guerriers. Images tirées de la...
En 1390 avant Jésus-Christ, lorsque le jeune Amenhotep accède au trône, l’Égypte est devenue la nation la plus puissante...
