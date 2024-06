Conférence



On retient traditionnellement des guerres romaines l’image de batailles sanglantes et de combats d’une rare intensité. Pourtant, comment l’armée romaine faisait-elle concrètement face à la violence ? Une plongée dans les réactions des soldats de Rome face à la brutalité de la guerre permet de saisir les émotions, les réflexes corporels ou encore les mouvements de “protestation” qui traversaient les troupes romaines. Entre techniciens de la violence et guerriers sensibles à la peur ou à la douleur, on peindra donc une image sensible et à hauteur d’homme des soldats de Rome.