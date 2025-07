Conférence

Les frontières de l’Empire romain, connues sous le nom de limes, constituaient bien plus que de simples lignes géographiques. Elles étaient des structures complexes, mêlant défense, administration et échanges culturels. Ces frontières, établies au fil des siècles, reflétaient la capacité d’adaptation et l’ingéniosité d’un empire qui s’étendait à son apogée sur trois continents : l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Elles servaient non seulement à protéger l’Empire des menaces extérieures, mais aussi à organiser et à intégrer les territoires conquis.