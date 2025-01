Podcast

Faites un don à Storiavoce et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/

De Ravenne au Ve siècle, nous avons l’image peu reluisante d’un Empire romain décadent et moribond, disparaissant sous le coup des invasions barbares.Dans le livre qu’elle lui consacre, l’historienne britannique Judith Herrin renouvelle notre vision en montrant tout au contraire que la fameuse ville rayonne véritablement et se situe au fondement de la chrétienté primitive. Ravenne nous apparaît ainsi comme le creuset de l’Europe avec sa vie de cour, ses penseurs et son art majestueux, que nous pouvons encore contempler aujourd’hui.Au carrefour des mondes barbare, byzantin et romain, la cité nous est révélée dans toute sa complexité et sa grandeur.