Les archéologues découvrent que 300 ans après Alexandre le Grand, ce complexe a été construit sur le modèle de ceux d’Alexandrie.
Quelques textes anciens permettent d’avoir une idée de l’alimentation des Romains : un livre de recettes, des récits de...
Pour étudier la façon dont l’histoire romaine a été enseignée au collège, en France, entre 1880 et nos jours,...
Tacite aura-t-il été le premier “spin doctor” ? C’est une image peut-être un peu tirée par les cheveux et...
Dans l’antiquité grecque, l’art de la vinification était une pratique hautement développée et intégrée à la culture et à...
Le récit d’Achille est bien connu parmi les mythes grecs. Cependant, pour la plupart des gens, sa notoriété est...
De Ravenne au Ve siècle, nous avons l’image peu reluisante d’un Empire romain décadent et moribond, disparaissant sous le...
Les Romains sont-ils devenus grecs ou, au contraire, est-ce que ce sont les Grecs qui sont devenus romains ?...
Même si nous possédons peu de sources sur la mort antique en dehors de celle des élites, l’historien peut...
Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...
La Tène, ou second âge du fer (450 à 25 av. J.-C.), marque l’apogée de la civilisation Celtique(Gauloise), dont...
Qu’est devenue l’Arche d’alliance ? Entre textes religieux, fouilles archéologiques et haute technologie, une captivante enquête pour élucider le...
Un regain d’intérêt d’une ampleur considérable aujourd’hui s’emploie à restaurer la civilisation celtique dans sa splendeur, sa complexité et...
Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...
Capitale d’un royaume qui a étendu sa domination à toute la Basse Mésopotamie, Babylone connaît son apogée au VIe...
Avant d’aborder la guerre mythique de Troie, il est nécessaire de présenter la genèse de ce tumultueux conflit qui...
L’énigme des Nascas est encore à découvrir toute les traces d’une civilisation encore enfouie sous le sable, une civilisation...
La cité perdue de l’Atlantide fascine les philosophes et les historiens depuis près de 2 400 ans et sa...
Les trois immenses pyramides de Gizeh demeurent les monuments les plus imposants et symboliques de la civilisation égyptienne. La...
C’est l’un des personnages les plus célèbres de l’histoire universelle, mais aussi l’un des plus mal connus. Quelle est...
François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. Bien que fils de Zeus, Apollon...
