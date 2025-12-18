Ressources Dans la même catégorie

Conférence Boire et manger à Lugdunum Quelques textes anciens permettent d’avoir une idée de l’alimentation des Romains : un livre de recettes, des récits de...

Conférence Du bon usage des manuels scolaires pour étudier la réception de l’Antiquité Pour étudier la façon dont l’histoire romaine a été enseignée au collège, en France, entre 1880 et nos jours,...

Podcast Tacite (vers 58-120) Tacite aura-t-il été le premier “spin doctor” ? C’est une image peut-être un peu tirée par les cheveux et...

Article Grèce antique : comment le vin était-il fabriqué ? Dans l’antiquité grecque, l’art de la vinification était une pratique hautement développée et intégrée à la culture et à...

Article Le talon d’Achille Le récit d’Achille est bien connu parmi les mythes grecs. Cependant, pour la plupart des gens, sa notoriété est...

Podcast Ravenne ou l’aube d’un monde nouveau De Ravenne au Ve siècle, nous avons l’image peu reluisante d’un Empire romain décadent et moribond, disparaissant sous le...

Podcast Les Romains sont-ils devenus grecs ? Les Romains sont-ils devenus grecs ou, au contraire, est-ce que ce sont les Grecs qui sont devenus romains ?...

Podcast Religion romaine : la mort romaine Même si nous possédons peu de sources sur la mort antique en dehors de celle des élites, l’historien peut...

Documentaire La momie et ses métamorphoses | Faire l’histoire Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...

Documentaire Les Celtes & les Romains en Gaule La Tène, ou second âge du fer (450 à 25 av. J.-C.), marque l’apogée de la civilisation Celtique(Gauloise), dont...

Documentaire L’Arche d’alliance, aux origines de la Bible Qu’est devenue l’Arche d’alliance ? Entre textes religieux, fouilles archéologiques et haute technologie, une captivante enquête pour élucider le...

Documentaire Les celtes, de l’âge du bronze à l’âge du fer Un regain d’intérêt d’une ampleur considérable aujourd’hui s’emploie à restaurer la civilisation celtique dans sa splendeur, sa complexité et...

Documentaire Les Étrusques – Une civilisation mystérieuse de Méditerranée Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...

Documentaire Babylone, la cité des merveilles Capitale d’un royaume qui a étendu sa domination à toute la Basse Mésopotamie, Babylone connaît son apogée au VIe...

Article L’origine de la guerre de Troie Avant d’aborder la guerre mythique de Troie, il est nécessaire de présenter la genèse de ce tumultueux conflit qui...

Documentaire Sur les traces des Nascas L’énigme des Nascas est encore à découvrir toute les traces d’une civilisation encore enfouie sous le sable, une civilisation...

Documentaire Percer le mythe de l’Atlantide (1/6) La cité perdue de l’Atlantide fascine les philosophes et les historiens depuis près de 2 400 ans et sa...

Documentaire Egypte ancienne : des grandes pyramides de Gizeh à la nécropole de Saqqarah Les trois immenses pyramides de Gizeh demeurent les monuments les plus imposants et symboliques de la civilisation égyptienne. La...

Documentaire Secrets d’histoire – Jules César ou la gloire de Rome C’est l’un des personnages les plus célèbres de l’histoire universelle, mais aussi l’un des plus mal connus. Quelle est...