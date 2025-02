Conférence

Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome veulent donner d’eux-mêmes évolue considérablement. Se présentant dans un premier temps comme les premiers magistrats d’une République officiellement restaurée après les temps troublés de la guerre civile, ces derniers brouillent rapidement leur image. D’abord par petites touches subtiles, puis de manière de plus en plus évidente, ils révèlent au monde une nature exceptionnelle les éloignant du commun des mortels, au point de les faire ressembler à des dieux, entendant être traités comme tels. Les statues témoignent particulièrement bien de cette évolution. Par l’étude d’œuvres emblématiques, les auditeurs découvrent comment la pierre, bien sculptée, peut devenir une arme de propagande redoutable.