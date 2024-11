Podcast

Dans la mythologie grecque, Europe est la fille d’Agénor, roi de Tyr. On la représente le plus souvent avec un taureau blanc, fruit de la métamorphose de Zeus, qui utilise ce subterfuge afin de la séduire et de s’accoupler avec elle. Même si le nom d’Europe fait référence à cette mythologie, il nous est difficile de considérer notre propre Europe occidentale au prisme du monde antique. Pourtant, nous considérons généralement que l’Antiquité nous a transmis des modèles qui fondent aujourd’hui notre conception de l’Europe. Avec une nouvelle Histoire de l’Europe, des historiens ont fait le pari de revenir aux origines. Quand naît l’Europe ? Quel est l’écart qui existe entre notre conception de l’Europe et la conception antique ? Comment aborder cette histoire européenne fortement influencée par les civilisations gréco-romaines, alors qu’elle ne peut se réduire à elles ? Quels sont surtout les legs de l’Europe à notre société contemporaine ? Peut-on d’ailleurs comparer nos propres concepts (démocratie, égalité, etc.) à ceux de l’Antiquité ?