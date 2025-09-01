Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Que trouve-t-on dans les catacombes royales à Saqqarah ? Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.

Article Les mystères de la pyramide de Khéops intriguent les scientifiques La pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, demeure l’une des structures les...

Podcast Aux origines des jeux Olympiques : le sport dans l’Antiquité Faites un don et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/ Les racines du sport plongent dans l’époque archaïque. En ces...

Documentaire Que renferme la salle cachée de la pyramide de Sahourê ? Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.

Podcast L’Empire romain de Caracalla à Théodoric Les derniers siècles de l’Empire romain connaissent d’impressionnantes transformations : la fin d’une unité d’ordre, l’implantation de populations exogènes,...

Documentaire Ils ont pillé le trésor de Toutânkhamon ! Le tombeau de Toutânkhamon a été découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter. Cependant, il avait été visité...

Documentaire Néron a-t-il provoqué le violent incendie de Rome en 64 ? En 64, plus de la moitié de Rome fut détruite par un incendie ravageur. Néron a souvent été accusé...

Documentaire La quatrième pyramide de Gizeh (1/2) En bordure du plateau de Gizeh, des archéologues ont découvert les fondations d’une gigantesque pyramide, qu’ils présument être la...

Documentaire Les reines noires Meroé Dès l’époque des pharaons, le couloir de circulation que représente le Nil met l’espace égypto-méditerranéen en contact avec l’Afrique...

Documentaire Sur les traces de Ramsès II (1/2) En 1814, le géant Giovanni Belzoni, homme fort dans un cirque en Angleterre, décide de plaquer sa vie de...

Documentaire Sur nos traces – 24 – Le voyageur gallo-romain \r

Avec les Romains, la Gaule connaît une explosion des moyens de transport qui modifie profondément la société : les...

Article Alexandre le Grand, la conquête éclaire «Son dessein, note Plutarque dans ses Vies parallèles, ne fut pas de courir fourrager l’Asie comme un capitaine de...

Documentaire Les Grecs – De la Préhistoire à l’Antiquité Découvrez cette civilisation extraordinaire d’où proviennent certains des plus grands intellectuels et scientifiques, comme Platon et Pythagore, et dont...

Article La disparition de la cité antique d’Hélikè ou la véritable Atlantide La cité antique d’Hélikè, souvent désignée comme la « véritable Atlantide », continue de captiver les esprits des passionnés...

Documentaire La vie quotidienne dans l’Egypte ancienne La vie quotidienne des Égyptiens de l’Antiquité est relativement bien connue par rapport à celle des autres civilisations antiques....

Documentaire Le secret des Pyramides Ep3 Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Article Jason, sous le pouvoir d’une femme Une fois de plus, voici une aventure qui commence par une spoliation et par une prophétie. Alors que Jason...

Documentaire Les grandes inventions de l’antiquité – Les artifices des dieux Les dieux et les religions occupaient une place prépondérante dans le monde antique. Dès le Ve siècle avant Jésus-Christ,...