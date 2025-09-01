Au IIe siècle de notre ère, Rome atteint l’apogée de sa puissance et de sa splendeur. Cet âge d’or, marqué par la stabilité politique et l’essor économique, est souvent associé à la dynastie des Antonins, une suite d’empereurs qui incarnèrent un idéal de gouvernement équilibré, mêlant pragmatisme et respect des traditions. Sous leur autorité, l’Empire romain s’étend de l’Atlantique à la Mésopotamie, du nord de la Bretagne jusqu’aux confins du Sahara, formant un espace colossal relié par un réseau dense de routes, de ports et de cités prospères.