Documentaire



L’art graphique de l’Égypte antique est omniprésent, des sarcophages aux papyrus, en passant par les murs des tombes et des temples. Ces représentations fascinantes, empreintes d’un goût prononcé pour « l’art du contour », ont permis d’étudier cette civilisation avec une précision inégalée. Pourtant, derrière ces œuvres se cache une figure souvent méconnue : le scribe.

Le scribe est l’artiste à l’origine de ces chefs-d’œuvre. Armé de son calame ou de son pinceau, il a façonné l’art égyptien pendant plus de trois millénaires, répondant à des codes stricts tout en insufflant une rare poésie visuelle dans chaque trait. Ce maître du dessin, à la fois écrivain, scientifique, sociologue et artiste, a su capturer l’essence même de son époque à travers des personnages, des signes, des plantes et des animaux. Découvrons ensemble l’histoire et le rôle fascinant de ces créateurs de l’ombre.

Réalisateur : Bernard George