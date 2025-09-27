Certaines statues sont fabriquées en bronze, recouvertes d’or, et ont passé 7 000 ans dans le sable et les sédiments humides.
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
La civilisation mycénienne s’est épanouie en Grèce continentale, avant de laisser place à l’âge d’or de la Grèce antique,...
En 476, le dernier empereur d’Occident, Romulus Augustule, est déposé par un chef barbare, Odoacre. Aujourd’hui, les archéologues et...
Découvrez l’histoire d’Artémise, reine, cheffe de guerre et combattante durant l’Antiquité, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit...
Babylone est réputée pour avoir été l’une des plus belles villes antiques jamais bâties. Située au milieu du désert,...
6 ans après la révolution qui a secoué l’Égypte, le pays se retrouve sous les feux des projecteurs pour...
Depuis plus de cent ans, archéologues et historiens se passionnent pour les peintures et gravures rupestres de Namibie, « le...
La célèbre cité de Teotihuacan, au Mexique, serait la plus ancienne métropole d’Amérique. Créée au IIe siècle avant notre...
C’est l’une des plus spectaculaires découvertes archéologiques faites en Grèce depuis trente ans. En 2017, des fouilles ont mis...
Faites un don et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/ Les racines du sport plongent dans l’époque archaïque. En ces...
Cléopâtre, qui aurait séduit Jules César et Marc Antoine, puis se serait donné la mort pour ne pas être...
La ville antique de Pompéi révèle encore des pans cachés de son histoire grâce à la plus importante campagne...
Le tombeau de Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, découvert en 1922 dans la Vallée des Rois par...
Pompéi a été détruite par l’éruption volcanique du Vésuve en 79 après JC, avec Herculanum. La ville tomba dans...
Cléopâtre a été une brillante reine d’Égypte, élégante et audacieuse. À quels défis a-t-elle dû faire face en tant...
Retour sur l’origine des premières cartes à avoir représenté l’Asie et l’Europe. Cette avancée provient du géographe Ptolémée. Dès...
