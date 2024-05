Documentaire



Le Parc national des Rocheuses, les chercheurs d’or, le mont Rushmore, Yellowstone, Grand Teton, Jackson Hole, le grand désert du lac Salé, balade en mongolfière… Le plus fascinant des périples, à travers des paysages fantastiques façonnés par la nature depuis des millions d’années. Geysers, gorges vertigineuses, arches rouges et faune omniprésente sont autant de trésors que les parcs protègent et rendent accessibles aux visiteurs. Au Far West, l’homme a réussi la gageure de s’intégrer à la nature sans l’altérer, fidèle à l’esprit des pionniers qui furent à l’origine de l’Ouest américain.