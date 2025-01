Documentaire

Après la découverte de Québec et de Grosse Isle, où arrivaient autrefois les immigrants irlandais, la croisière sur le Saint-Laurent à bord de l’Echo des Mers commence à Rimouski. Première escale, Havre St Pierre et les Iles Mingan, où se trouve la plus grande concentration au monde de monolithes d’érosion. La croisière se poursuit vers les magnifiques villages de la Basse Côte Nord : Harrington Harbour, La Providence située au cœur de l’archipel des Mille Iles. Croisant un nombre important de baleines, nous arrivons à Red Bay, ancien site de pêche basque du Labrador. Sur le retour nous visitons le Musée de la Pointe au Père qui retrace le naufrage en 1914 de l’Empress of Ireland, et le village de Betsiamites habité par les Indiens Montagnais.