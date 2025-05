Documentaire

La pêche aux homards aux îles de la Madeleine, au Canada, commence chaque année début mai et ne dure que 9 semaines. Sur ces îles québécoises qui se situent en plein milieu du Golfe Saint-Laurent on connaît la tradition de cette pêche depuis 138 ans. Chaque année c’est la même effervescence sur ces îles, tous les printemps les 325 pêcheurs madelinots mettent leurs casiers à l’eau et traquent le homard tout autour de l’archipel. Les fonds marins rocheux qui entourent ces îles regorgent de ces crustacés. Tous les jours chaque bateau ramène au port entre 400 et 600 homards, une pêche miraculeuse qui rapporte. La pêche aux homards est la principale activée commerciale des îles, avant même le tourisme estival, c’est dire l’importance de cette activité pour les 14’000 insulaires. Passe-moi les jumelles est allé à la rencontre de deux pêcheurs de homards passionnés par leur métier et par ce coin de pays où ils sont nés. Découvrez les coulisses de cette pêche originale, mais aussi les paysages cartes postales et les musiques des Îles de la Madeleine. Un reportage de Dominique Clément