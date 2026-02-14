Aux confins de la forêt amazonienne, la Guyane n’évoque pas seulement le nom d’un département français. S’étendant de la Guyane française au Venezuela en passant par le Guyana et le Suriname, le plateau des Guyanes est avant tout une formation géologique, l’un des plus anciens massifs de la planète. Entre Atlantique et forêt amazonienne, ce territoire méconnu a toujours inspiré les fantasmes, alimenté les légendes et attiré les aventuriers. Rencontre avec des pionniers modernes comme Duane, qui tient le plus granch du Guyana, ou Monique Pool, qui tente de sauver les paresseux et les fourmiliers au Suriname.