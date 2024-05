Podcast

Né à Crotone au 6ème siècle avant notre ère, Milon est entré dans l’histoire comme l’un des plus grands lutteurs de tous les temps. Sa réputation était telle qu’il remporta non pas une, ni deux, mais six victoires consécutives aux Jeux olympiques anciens, un exploit inégalé qui le consacra comme un champion parmi les champions.

Mais ce n’était pas seulement sa force physique qui impressionnait, c’était aussi son esprit stratégique et sa discipline inébranlable. Milon était réputé pour sa méthode d’entraînement rigoureuse, qui incluait porter un veau sur ses épaules chaque jour jusqu’à ce qu’il devienne un taureau pleinement adulte. Cette détermination sans faille et cette endurance infatigable étaient le fondement de sa réussite sur le terrain de compétition.

Pourtant, la légende de Milon ne se limite pas à ses exploits sportifs. Des récits abondent sur sa force surhumaine et ses exploits extraordinaires. L’une des histoires les plus célèbres raconte comment Milon, lorsqu’il fut piégé par un tronc d’arbre tombé, l’ouvrit à mains nues pour se libérer. Ces récits, bien que peut-être embellis par le temps, témoignent de l’admiration et de l’émerveillement que suscitait Milon chez les gens de son époque.

Pourtant, malgré sa force physique prodigieuse, Milon n’était pas immunisé contre les tragédies de la vie. Sa fin, selon la légende, fut à la fois ironique et poignante. Alors qu’il était encore au sommet de sa forme, Milon décida de tester sa force en essayant de fendre un chêne avec ses mains. Dans un acte de hubris, il s’engagea dans cet exploit dangereux, mais le destin en décida autrement. Ses mains, autrefois capables de plier le métal, se retrouvèrent piégées dans l’étreinte implacable de l’arbre, le laissant vulnérable aux attaques d’une meute de loups affamés.