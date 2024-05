Documentaire

L’archéologue Laïla Nehmé se lance dans une aventure scientifique et humaine hors norme : reconstituer une caravane de dromadaires afin d’en apprendre davantage sur la civilisation nabatéenne et ses riches commerçants.

La péninsule Arabique conserve de nombreux vestiges de la civilisation nabatéenne, qui s’y est développée il y a un peu plus de deux mille ans. Entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle de notre ère, ses riches commerçants caravaniers ont défié les lois du désert pour acheminer leurs denrées précieuses jusqu’aux ports de la Méditerranée. Sur la route de l’encens, Pétra, ancienne capitale du royaume, située dans l’actuelle Jordanie, témoigne de la puissance de ce peuple préislamique, dont l’écriture élégante est à l’origine de l’alphabet arabe. Mais il reste encore beaucoup à découvrir sur les Nabatéens. L’archéologue Laïla Nehmé va ainsi partir en quête des traces de leur culture en montant une expédition inédite : accompagnée de confrères, d’épigraphistes et d’un historien, elle entreprend de relier deux grandes cités nabatéennes, Hégra et Tayma, à dos de dromadaire, au plus près des conditions de déplacement des anciens caravaniers. Un fabuleux voyage dans le temps.

Documentaire de Jean-Luc Guidoin (France, 2023, 53mn)

