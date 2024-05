Documentaire



Destin atypique que celui de Siddharta, appelé Bouddha. Un documentaire historique sur les traces de Bouddha, confrontant archéologie et tradition orale. Depuis que le Bouddha Sakyamuni a disparu de la vue du monde en atteignant le grand Nirvana final, deux mille cinq cent quarante quatre ans ont passé. Alors que plus de la moitié de la planète a été influencée par sa pensée, son histoire a été diversement interprétée. On connaît surtout Bouddha par la tradition exégétique tibétaine. Mais la véritable vie de l’homme est mal connue et son sens a été souvent détourné par les religieux.

C’est à la recherche de cet homme, véritable anarchiste visionnaire que nous partons:

– celui qui voulait faire exploser le système des castes (qui empoisonne encore l’Inde aujourd’hui).

– celui qui avait interdit qu’on le représente (la première image du Bouddha date de 7 siècles après sa mort).

– celui qui a inventé la loi de la causalité (dont les scientifiques redécouvrent la pertinence).

Loin d’être un film religieux, ce film se propose de retracer la vie et la doctrine du Bouddha sur les lieux où il a vécu. Ses textes fondateurs sont expliqués par des laïcs pratiquants : paysans, enfants, sages mais aussi par des moines dans les endroits mêmes où il a enseigné 2500 ans plus tôt.

Un documentaire de Martin MEISSONNIER