Documentaire



Yonaguni est l’une des plus petites îles habitées de l’immense archipel que forme le Japon. Elle en est également le point le plus occidental, située bien plus près de Taiwan que de Tokyo. Cet éloignement a fait de Yonaguni un endroit singulier empreint d’un passé tragique mais aussi de traditions qui se sont perdues dans les grandes îles du Nord. On y trouve aussi une race endémique de petits chevaux vivant en semi-liberté ainsi que de curieuses concrétions sous-marines dont certains disent qu’il s’agirait d’une antique cité engloutie.

Entre légende et réalité, ce caillou de 28 km2 a donc de multiples facettes dont la découverte d’un Japon méconnu où l’on vit hors du temps.

Un film écrit par Pierre MEYNADIER

Produit par Ampersand

Jean DUFOUR, Gilles THION

©Ampersand