Dans cet épisode envoûtant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Salomé, l’une des figures les plus fascinantes et controversées de l’Antiquité. Sa danse sensuelle devant le roi Hérode Antipas, suivie de la demande de la tête de Jean-Baptiste, a fait d’elle un symbole de la tentation et de la décadence.

À travers cette vidéo, découvrez comment l’histoire de Salomé a été interprétée et réinventée au fil des siècles, entre mythe et réalité. De l’histoire biblique à l’opéra de Richard Strauss, en passant par les écrits de Wilde, Salomé incarne la séduction fatale et l’épreuve de la femme manipulatrice, mais son image a également été façonnée par les diverses représentations artistiques et culturelles.

Franck Ferrand nous dévoile les différentes facettes de ce personnage énigmatique et sulfureux, et nous invite à réfléchir sur son héritage dans l’imaginaire collectif.