Documentaire Alexandre le Grand a changé la vie, mais aussi la mort des Égyptiens Les archéologues découvrent que 300 ans après Alexandre le Grand, ce complexe a été construit sur le modèle de...

Conférence Boire et manger à Lugdunum Quelques textes anciens permettent d’avoir une idée de l’alimentation des Romains : un livre de recettes, des récits de...

Conférence Du bon usage des manuels scolaires pour étudier la réception de l’Antiquité Pour étudier la façon dont l’histoire romaine a été enseignée au collège, en France, entre 1880 et nos jours,...

Podcast Tacite (vers 58-120) Tacite aura-t-il été le premier “spin doctor” ? C’est une image peut-être un peu tirée par les cheveux et...

Article Grèce antique : comment le vin était-il fabriqué ? Dans l’antiquité grecque, l’art de la vinification était une pratique hautement développée et intégrée à la culture et à...

Article Le talon d’Achille Le récit d’Achille est bien connu parmi les mythes grecs. Cependant, pour la plupart des gens, sa notoriété est...

Podcast Ravenne ou l’aube d’un monde nouveau De Ravenne au Ve siècle, nous avons l’image peu reluisante d’un Empire romain décadent et moribond, disparaissant sous le...

Podcast Les Romains sont-ils devenus grecs ? Les Romains sont-ils devenus grecs ou, au contraire, est-ce que ce sont les Grecs qui sont devenus romains ?...

Documentaire Persée, la mort dans les yeux | Les grands mythes Une exploration captivante de la mythologie grecque et de ses récits originels. Persée n’aurait jamais dû venir au monde....

Documentaire Le Trésor le plus sombre de l’Histoire Le trésor de Sevso est un ensemble d’objets d’art en argent de l’époque romaine tardive (IVe siècle après J.-C.)...

Documentaire L’art et l’empire du milieu – En quête du paradis (1/3) Voyage aux sources de l’art chinois et de sa spiritualité (où la vie après la mort occupe une place...

Article Les mystères de la pyramide de Khéops intriguent les scientifiques La pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, demeure l’une des structures les...

Conférence Les splendeurs de la Rome antique De toutes les villes de l’Antiquité, Rome a été sans doute la plus puissante. Surnommée Caput Mundi, ou la...

Quand Tibère accède au titre d’empereur en 14, à la mort d’Auguste, la tâche qui lui incombe est énorme....

Documentaire Carthage : rivale de Rome Fondée par les Phéniciens au VIIIe siècle avant notre ère, Carthage fut l’une des plus prospères cités de l’Antiquité,...

Documentaire Percer le mythe de l’Atlantide (2/6) La cité perdue de l’Atlantide fascine les philosophes et les historiens depuis près de 2 400 ans et sa...

Documentaire Le système ingénieux des Égyptiens pour maîtriser les crues du Nil Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues...

Documentaire Les pyramides mayas : les secrets enfouis Les technologies de pointe ont révolutionné le domaine de l’archéologie et ont permis d’extraordinaires découvertes. Une équipe de chercheurs...

Documentaire Clin d’œil – Romulus et Rémus Souvent dans les histoires, les loups sanguinaires croquent les grands-mère ! Mais ici une louve serait à l’origine de...