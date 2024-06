Le talon d’Achille

Article

Le récit d’Achille est bien connu parmi les mythes grecs. Cependant, pour la plupart des gens, sa notoriété est restreinte à l’histoire de son talon infâme.

Tout a commencé lorsque les dieux de l’Olympe, Zeus et Poséidon, succombèrent à la beauté exceptionnelle de la déesse marine Thétis. Cette attirance mutuelle aveuglante aurait pu déclencher une bataille entre les deux divinités si Prométhée, un titan, n’était pas intervenu. Soumis à un châtiment constant où son foie était dévoré chaque jour par un aigle, Prométhée révéla aux deux dieux passionnés que l’enfant de Thétis serait supérieur à son père.

Cette révélation a refroidi l’intérêt des dieux pour la belle déesse. Cependant, ils ne voulaient pas risquer que Thétis épouse un autre dieu et suscite une concurrence déloyale. Par conséquent, ils ont conclu un mariage entre Thétis et un mortel, le roi thessalien Pelée.

Pelée, bien que ravi d’épouser la magnifique divinité, a eu du mal à gagner ses faveurs, car Thétis était révoltée à l’idée d’être donnée à un mortel. Cependant, après de nombreux efforts, Pelée a réussi à convoler avec elle et ils ont eu huit fils ensemble. Le dernier né de Pelée et Thétis a été nommé Achille. Thétis, comme toute mère, craignait l’idée que ses fils puissent se blesser ou pire, qu’ils puissent mourir.

En conséquence, elle a décidé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter leur vulnérabilité mortelle et leur conférer l’immortalité. Cependant, ses tentatives précédentes pour rendre ses fils immortels ont échoué. Lorsque le huitième fils, Achille, est né, Pelée a insisté pour que Thétis trouve une autre méthode pour réaliser son souhait.

C’est ainsi que Thétis a emmené Achille aux Enfers et l’a baigné dans les eaux du Styx, la rivière mythologique de l’enfer, espérant que cela le rendrait immortel. Mais dans sa précipitation, elle a omis de tremper le talon par lequel elle tenait Achille, créant ainsi sa seule vulnérabilité.

L’éducation d’Achille et sa disparition

Avec le temps, Achille grandissait, et en tant que fils d’une déesse, il bénéficiait d’un statut spécial parmi les mortels. Pour cette raison, son éducation était d’une importance capitale. Elle a été confiée à Chiron, le centaure érudit qui était le précepteur d’Hercule, Jason et Asclépios.

Chiron était le plus compétent et a enseigné à Achille l’art de la guerre, qui était son domaine préféré. On raconte qu’il lui a même donné du gibier à manger pour augmenter sa férocité. Très rapidement, Achille a acquis une réputation pour son courage et ses compétences qui étaient inégalées.

Cependant, lorsque les Grecs avaient besoin de lui pour partir en guerre contre Troie, Achille a disparu. Grâce à une prédiction mystérieuse, Thétis savait que son fils mourrait à Troie. Pour le protéger, elle l’a convaincu de se cacher et de se déguiser en fille dans le harem du roi Lycomède à Scyros. Ulysse, le guerrier grec le plus rusé, a été chargé de retrouver Achille.

Son rôle pendant la guerre de Troie

Après quelques péripeties, Ulysse est parvenu à démasquer Achille, qui a dû se rendre à Troie, muni de l’armure invincible que la mère d’Achille avait obtenu pour lui de la part d’Héphaïstos, le dieu forgeron.

Malgré sa présence initiale sur le champ de bataille, Achille a refusé de se battre en raison d’une querelle avec Agamemnon. À la place, il passait son temps avec son ami et amant Patrocle, à jouer de la lyre à l’ombre de sa tente. Mais le destin avait une autre prévision pour Achille.

Lorsque Patrocle a été tué par le héros troyen Hector, Achille a été submergé par une colère meurtrière et a rejoint la guerre. Son duel épique avec Hector s’est terminé par la mort de ce dernier, mais ce n’était pas assez pour Achille. Sa soif de vengeance était insatiable et pendant douze jours, il a trainé le cadavre d’Hector autour de la tombe de Patrocle.

Cependant, ce comportement a finalement suscité la colère des dieux, et Apollon a guidé une flèche tirée par Pâris vers le seul point faible d’Achille – son talon.

La mort d’Achille a accompli la prophétie et sa légende en tant qu’archétype du héros grec a subsisté dans l’histoire, inspirant des personnages tels qu’Alexandre le Grand.