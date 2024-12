Conférence

À l’aube du premier millénaire avant notre ère, au pied du mont Kronion et à la confluence du Cladée et de l’Alphée, naissait ce qui allait devenir le plus prestigieux des sanctuaires de la Grèce antique au point que l’olympiade, période de quatre ans séparant les jeux qui y étaient organisés, allait devenir l’unité de mesure du temps des anciens Grecs. Exhumé par une mission scientifique française en 1829, le site sera véritablement mis au jour dans son ensemble par des archéologues allemands à partir de 1875. Si l’Âge d’or de ce prestigieux sanctuaire dont Zeus était devenu la figure divine la plus éminente s’observe entre les VIe et IVe siècles av. J.-C., les jeux auxquels venaient participer des compétiteurs issus de l’ensemble du bassin méditerranéen débutèrent dès 776 av. J.-C. suivant la tradition et ne cessèrent qu’au Ve siècle de notre ère après que la christianisation de l’empire Romain en ait condamné la pratique.