Après la guerre de Péloponnèse et l’âge d’or d’Athènes, la Grèce semble entrer dans une période de déclin.  Storiavoce vous propose de comprendre dans ce nouvel épisode comment la Macédoine profite de cette situation afin d’étendre son empire au delà même de la Perse : quelle fut la politique de Philippe II de Macédoine puis de son fils Alexandre? Comment réagissent les cités grecques face à cette domination? Quelles oppositions les Perses vont-ils susciter face à cette avancée? Alexandre ne prend-il pas le risque de la démesure et donc de la fragilité ? 