Article Crassus : le troisième homme Parce que leurs noms sonnent de manière semblable et que leur immense richesse marque les esprits, Crassus et Crésus...

Conférence Les guerres contre Rome au premier siècle Au premier siècle de notre ère, l’Empire romain atteint son apogée territoriale, militaire et administrative, mais cette puissance suscite...

Documentaire 666 : le chiffre de la bête Le chiffre 666 fait référence au diable dans la religion catholique, découvrez son origine historique.

Conférence Le parcours de soin en Grèce ancienne Dans la Grèce antique, le parcours de soin relevait d’une conception profondément liée à la religion, à la philosophie...

Conférence L’armée romaine, une armée efficace? L’armée romaine, souvent considérée comme l’une des plus redoutables de l’Antiquité, représente un modèle d’efficacité militaire qui a largement...

Article Carthage, la légendaire adversaire de Rome Située sur les rives baignées par les eaux azurées de la mer Méditerranée, Carthage évoque à la fois le...

Documentaire Cette étrange salle vide aurait servi au culte de Ramsès Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.

Documentaire La mort dans l’Egypte des pharaons La mort était très importante dans l’Égypte antique, et les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les croyances...

Documentaire Aux origines de l’Egypte – EP02 – Les fils de Cham « Après la chute de la tour de Babel, les hommes se dispersèrent sur toute la surface de la...

Documentaire Le royaume perdu des Mayas Au nord du Mexique, deux archéologues tentent d’atteindre la salle du trône d’un roi maya dont on sait fort...

Documentaire L’histoire cachée de la grande muraille de Chine La face cachée du plus grand monument construit sur Terre est dévoilée. Composé de grosses briques et d’un mortier...

Podcast Le stoïcisme – Perdre sa colère Se mettre en colère est une chose si courante qu’il ne nous vient même plus à l’esprit de nous...

Documentaire 21 avril -753, la fondation de Rome | Quand l’histoire fait dates « Rome ne s’est pas faite en un jour. » Pourtant, les Romains font remonter la fondation de la cité au...

Documentaire Toutankhamon, l’enquête Le tombeau de Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, découvert en 1922 dans la Vallée des Rois par l’archéologue...

Documentaire Clin d’œil – A nous deux, Carthage! Carthage, un empire qui fit trembler la Méditerranée. Interminable cauchemar de Rome, puissance redoutable qui contrôlait l’ensemble du trafic...

Documentaire A la recherche de la vérité – La face cachée de Pompéi Le 24 août de l’an 79 de notre ère, l’éruption du Vésuve ensevelit sous une pluie de cendres et...

Documentaire Naga, cité nubienne Au Soudan, des scientifiques ont découvert le site archéologique de Naga, ville-sanctuaire et poste avancé du royaume de Méroé,...

Article Le nouvel empire ou la grande Egypte Cinq siècles : c’est le temps que durera le Nouvel empire (1567-1085 avant J.-C.). Cinq siècles durant lesquels la...

Conférence Droit, justice et vérité chez Platon Quelle place pour le droit et la justice chez ce disciple de Socrate ? Et la vérité ? La...