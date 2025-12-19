Documentaire

Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes, découvertes autour du chantier le plus ambitieux du monde antique.

Dernière des sept merveilles du monde encore visible, la pyramide de Khéops et ses proportions faramineuses (146 mètres de hauteur, une superficie équivalant à sept terrains de football, 6 millions de tonnes de roche) fascine les archéologues. Tombeau du pharaon Khéops – dont la momie demeure néanmoins introuvable –, cette construction monumentale, aboutissement des recherches architecturales de l’époque, a surgi du plateau de Gizeh il y a quatre mille cinq cents ans.

Mais par qui et comment ce chef-d’œuvre d’ingénierie a-t-il été érigé ?

Grâce aux fouilles menées par l’égyptologue Mark Lehner, qui ont permis de mettre au jour les vestiges d’un village et des milliers de fragments d’objets du quotidien, on sait désormais que les ouvriers n’étaient pas des esclaves, mais une armée de volontaires qualifiés, organisés et bien traités.

De leur côté, l’archéologue français Pierre Tallet et son équipe ont récemment exhumé, dans un port de la mer Rouge, des papyrus exceptionnels : le journal de bord d’un fonctionnaire du pharaon, Merer. Celui-ci chapeautait les bateliers chargés d’acheminer, au fil du Nil et sur des lacs artificiels, les blocs de calcaire et de granit jusqu’au chantier dirigé par le demi-frère du roi, Ânkhkhâf.

Du régime alimentaire des ouvriers à l’architecture des bateaux utilisés, ce documentaire expose les avancées prodigieuses de la recherche archéologique et montre comment ce monument hors normes, maison éternelle du roi-dieu, a unifié le peuple et structuré l’Égypte, en la dotant d’infrastructures et de réseaux nationaux.

Réalisation: Tom Fowlie

Année: 2019