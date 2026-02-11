Ressources Dans la même catégorie

Article 4 mystères antiques aux techniques perdues L’histoire de l’humanité est souvent perçue comme une ascension linéaire, un progrès constant menant de la pierre taillée aux...

Documentaire Comment l’invention du fer à cheval a transformé l’Empire romain Ce simple bout de métal, à travers son impact dans le transport, la guerre ou encore la communication, a...

Podcast Alexandre le Grand en Inde Engagée en 327 avant notre ère, l’expédition d’Alexandre en Inde prolonge la conquête de l’ancien Empire perse vers l’est....

Conférence Alexandre et la Perse L’ascension d’Alexandre le Grand vers l’Orient demeure l’une des fresques les plus fascinantes de l’histoire antique. En franchissant l’Hellespont,...

Podcast Avant les Vikings : la préhistoire des mondes nordiques Parce que l’Antiquité est avant tout synonyme d’histoire grecque et d’histoire romaine, nous en oublierions presque l’importance des peuples...

Documentaire Les mystères de la cité de Pétra En Jordanie, Albert Lin scanne le site de Pétra en quête d’indices. Comment ses reliefs, sans vie et sans...

Conférence Alexandre le Grand d’Orient et d’Occident : dialogues et confrontations La figure d’Alexandre le Grand demeure l’une des plus fascinantes de l’histoire universelle, incarnant à elle seule la jonction...

Podcast Le mystère des Olmèques Au cours d’une longue histoire, les peuples indigènes d’Amérique latine ont bâti des cités puissantes et des empires, et...

Podcast La domination macédonienne sur la Grèce (359-323 av. J.-C.) Après la guerre de Péloponnèse et l’âge d’or d’Athènes, la Grèce semble entrer dans une période de déclin. Storiavoce...

Documentaire Les aventuriers de l’Egypte ancienne : Pierre Montet (1885-1966) Cette collection présente quelques-uns des archéologues ou savants européens qui ont, entre la fin du XVIIIe et le milieu...

Article Ménès, premier roi de l’Égypte unifiée Aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ, un événement historique majeur se produit : la naissance de la première dynastie...

Documentaire L’héritage de l’Empire Romain De Romulus et Remus à la naissance du christianisme, la Rome antique a été le témoin de personnalités et...

Documentaire Les bains romains, Bath | Les thermes légendaires Dans le Sud-Ouest anglais, découverte des bains romains de Bath, un complexe thermal unique en son genre qui attire les...

Documentaire Les amours de Zeus | Les grands mythes François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. S’il apparaît comme un incorrigible coureur...

Documentaire La pierre de rosette, l’Egypte révélée La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de l’Égypte antique portant trois versions d’un même texte...

Documentaire Le mystère non résolu des lignes du désert de Nazca Depuis les premières explorations jusqu’aux découvertes les plus récentes des archéologues, nous allons tenter de lever le voile sur...

Documentaire Bellérophon, l’homme qui voulait être dieu – Les grands mythes François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. Dans ce volet, il se penche...

Documentaire Le sphinx révélé Monumentale sculpture, le Sphinx est l’oeuvre monolithique la plus grande du monde. Sa signification demeure encore une énigme pour...