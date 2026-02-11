Sur l’unique île de Rome, l’île Tibérine, se trouve un immense hopital où sont nés près de 20% des Romains. Mais dans ses profondeurs, cette île possède d’autres secrets…
L’histoire de l’humanité est souvent perçue comme une ascension linéaire, un progrès constant menant de la pierre taillée aux...
Ce simple bout de métal, à travers son impact dans le transport, la guerre ou encore la communication, a...
Engagée en 327 avant notre ère, l’expédition d’Alexandre en Inde prolonge la conquête de l’ancien Empire perse vers l’est....
L’ascension d’Alexandre le Grand vers l’Orient demeure l’une des fresques les plus fascinantes de l’histoire antique. En franchissant l’Hellespont,...
Parce que l’Antiquité est avant tout synonyme d’histoire grecque et d’histoire romaine, nous en oublierions presque l’importance des peuples...
En Jordanie, Albert Lin scanne le site de Pétra en quête d’indices. Comment ses reliefs, sans vie et sans...
La figure d’Alexandre le Grand demeure l’une des plus fascinantes de l’histoire universelle, incarnant à elle seule la jonction...
Au cours d’une longue histoire, les peuples indigènes d’Amérique latine ont bâti des cités puissantes et des empires, et...
Après la guerre de Péloponnèse et l’âge d’or d’Athènes, la Grèce semble entrer dans une période de déclin. Storiavoce...
Cette collection présente quelques-uns des archéologues ou savants européens qui ont, entre la fin du XVIIIe et le milieu...
Aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ, un événement historique majeur se produit : la naissance de la première dynastie...
De Romulus et Remus à la naissance du christianisme, la Rome antique a été le témoin de personnalités et...
Dans le Sud-Ouest anglais, découverte des bains romains de Bath, un complexe thermal unique en son genre qui attire les...
François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. S’il apparaît comme un incorrigible coureur...
Peut-on faire l’histoire d’Homère ? C’est parce qu’ils étaient convaincus que c’était chose possible que des passionnés tel Heinrich Schliemann...
La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de l’Égypte antique portant trois versions d’un même texte...
Depuis les premières explorations jusqu’aux découvertes les plus récentes des archéologues, nous allons tenter de lever le voile sur...
François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. Dans ce volet, il se penche...
Monumentale sculpture, le Sphinx est l’oeuvre monolithique la plus grande du monde. Sa signification demeure encore une énigme pour...
La Terre Sainte, théâtre des plus grands épisodes de la Bible, est un territoire aux histoires légendaires et fascinantes....
