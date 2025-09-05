La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l’Antiquité, formant...
Le troc a permis à l’être humain de progressivement mettre de côté ses instincts guerriers. Images tirées de la...
L’agora des cités-États grecques permettait d’échanger des biens, mais aussi des idées et d’exprimer son opinion. Images tirées de...
Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...
Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...
La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...
Ce tombeau, qui est le plus grand de la vallée des Rois, dénote par la manière dont les salles...
Philosophe, écrivain, ancien ministre de l’éducation nationale, Luc Ferry a initié la série La sagesse des Mythes aux éditions...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
En 327 avant J.-C., Alexandre le Grand quitte la ville de Bactres, déterminé à poursuivre son expédition vers l’est....
Les momies et les secrets des cryptes égyptiennes. #pharaon #egypte #momie
Il y a deux mille cinq cents ans, un sage, philosophe et professeur, élaborait un mode de pensée qui...
Dans les faubourgs de la ville antique de Vienne, une fouille préventive menée par Archeodunum s’est déroulée en 2017...
\r\nLorsque Cronos s’est révolté contre son père Ouranos, il a mutilé son sexe qui, tombé dans la mer, s’est...
Saqqara, le culte des morts : Saqqara est un des sites les plus importants en Egypte, les rois de...
Bien qu’un pays récent, la Jordanie n’en est pas moins l’héritière d’une histoire riche où se croisent hébreux et...
Avec un règne de plus de quatre siècles, les Han détiennent le record de longévité des dynasties chinoises. Ils...
\r\nNous sommes à Naples, une ville qui aurait pu connaître le même sort que Pompéi lorsqu’en 79 avant Jésus-Christ,...
De tous les facteurs qui ont précipité la fin de l’Empire romain, le refroidissement climatique est souvent le moins...
Au nord du désert du Hijaz, en Arabie Saoudite, dans une des régions les plus arides au monde, des...
