Documentaire

La professeure Kathleen Martinez Berry, une avocate pénaliste dominicaine, passionnée par l’Egypte antique, s’est lancé un défi de taille : retrouver le tombeau de l’emblématique Cléopâtre. Afin d’accomplir sa quête, la jeune femme se rend dans la région d’Alexandrie, et plus précisément au temple de Taposiris Magna car selon certains écrits, la plus grande reine d’Egypte et son amant romain Marc Antoine auraient pu y être enterrés. Avec l’aide d’une équipe de spécialistes, elle entame une session de fouilles dans les vestiges de ce temple dédié au dieu Osiris. Elle y découvre la pierre d’inauguration du temple mentionnant le nom de Ptolémée IV, un lointain aïeul de la reine.